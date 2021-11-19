Профильный комитет Совета Федерации поддержал предложения Ингушетии по развитию сферы культуры в регионе

В своем выступлении Дзейтов отметил, что культура является важнейшей составляющей истории ингушского народа, которая способствует формированию высокого уровня духовности общества, социальной стабильности, сохранению уникальных, древних обычаев и традиций.

«В последние два года отмечается положительная динамика. В частности, проведен ремонт ряда культурных объектов, укреплена материально-техническая база профильных организаций, оснащен современным музейным оборудованием комплекс «Мемориал памяти и славы», — сообщил он.

В то же время, продолжил министр, существуют некоторые проблемы. В частности, из 24 учреждений, подведомственных Минкультуры Ингушетии, десять находятся в зданиях, которые необходимо реконструировать. Еще 14 профильных учреждений нуждаются в строительстве новых зданий.

«Решение наиболее важных, крупномасштабных вопросов, касающихся сферы культуры региона, невозможно без поддержки федерального центра», — отметил Дзейтов.

Председатель комитета СФ Лилия Гумерова подчеркнула, что Ингушетия обладает уникальным материальным и нематериальным культурным наследием, отражающим культурное разнообразие многонациональной России.

«В регионе проводится большая работа по сохранению объектов культурного наследия, реализации национального проекта «Культура», включая ремонт и строительство учреждений культуры в сельской местности», — сказала она.

Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин в ходе заседания поддержал реализацию ряда проектов, направленных на развитие сферы культуры в Ингушетии, ремонт объектов культурно-исторического наследия. В частности, сказал он, по шести объектам есть положительные заключения госэкспертизы.