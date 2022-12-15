Программу по развитию детско-юношеского спорта в Ингушетии утвердили до 2030 года

«В этом году правительство республики утвердило программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Давал поручение Минспорту отразить в ней все задачи и проблемы, которые нам необходимо решить за этот период. У нас есть выдающиеся спортсмены, победители Олимпийских игр. Есть перспективная молодежь, но работу с ней надо перевести на системный уровень. А для этого сначала необходимо упорядочить то, что мы имеем, и посмотреть, чего нам не хватает, чтобы успешно двигаться дальше. Любовь к спорту и физкультуре надо прививать детям еще в детских садах и школах. Вот где надо создавать хорошие первичные условия. Открывать секции, создавать школьные лиги по разным видам спорта, учреждать спортивные клубы», — заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя цели и задачи программы.

По его словам, необходимо построить столько спортивных объектов, чтобы они были доступны для детей в каждом населенном пункте.

«Вот тогда у нас на каждой Олимпиаде будут свои чемпионы», — добавил Глава региона.

В соответствии с принятой программой, в 2023 году регион планирует также запустить информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Республики Ингушетия», которая даст возможность записаться на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе физкультурно-спортивной направленности.

Реализация программы начата в 2022 году и будет осуществляться в два этапа. Первый период продлится до 2024 года, второй этап пятилетний и завершится в 2030 году.

По информации Минспорта региона, в целях развития физической культуры и спорта около 40 аккредитованных региональных спортивных федераций осуществляют деятельность по 48 видам спорта. Также работает региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта».

На сегодняшний день дети в возрасте от 3 до 18 лет занимаются в спортивных секциях на базе 16 спортивных учреждений и организаций, а также в 49 физкультурно-спортивных клубах. Образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности ведут также и в 2-х коррекционных школах.