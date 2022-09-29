Производство детского питания перезапустят в Ингушетии

«Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции в смену. Запуск линии планируется в октябре 2022 года», — сказал собеседник издания.

Как отметил представитель министерства, общий объем финансирования инвестпроекта — 149 млн руб. Инвестор ООО «АВА» вложит в перезапуск предприятия 45 млн руб. собственных средств, а также привлечет заемные в размере 104 млн руб.

По данным Минэкономразвития, целью проекта является обеспечение населения качественным продуктом в доступной ценовой категории (детское питание для детей с 6 месяцев, а в дальнейшем различные снеки). Предварительно в производственном здании планируется провести ремонтные работы, привести в нормативное состояние коммунальные системы и вентиляционную систему, приобрести новое упаковочное оборудование, закупить сырье и материалы, нанять и обучить персонал.

Кроме того, предполагается построить дополнительное складское помещение, закупить для этого оборудование общей стоимостью 68 млн руб.

Срок реализации проекта: с 2022 года (с момента передачи государственного имущества и выделения земельного участка) по первый квартал 2024 года.

Его реализация позволит создать более 80 постоянных рабочих мест.

Первый в Ингушетии комбинат детского питания за 280 млн рублей открыт в Назрановском районе в ноябре 2015 года. Строительство предприятия велось с 2013 года. Этот проект реализован в промышленной зоне села Али-Юрт за счет бюджетных средств в рамках федеральной программы социально-экономического развития республики до 2016 года.

Комбинат по производству детского питания специализируется на производстве сухих смесей из круп различных злаков для детей от 6 месяцев, каш быстрого приготовления, безмолочных, молочных и с натуральным фруктовым вкусом. На предприятии будут выпускать не менее 2,5 тонны продукции в сутки. Продукцию планировалось реализовывать не только на территории Ингушетии, но и в других регионах России. Предприятие простаивает на протяжении нескольких лет.