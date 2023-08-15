Сельское хозяйство

Производство мяса в Ингушетии выросло в почти 1,8 раза — Минсельхоз Ингушетии

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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ингушетии за первое полугодие 2023 года нарастили производство мяса на 77,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства мяса составил 7,7 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Как сообщил газете «Ингушетия» и. о. начальника отдела животноводства Мовлат-Гирей Долгиев, значительный прирост мяса произошел благодаря развитию птицекомплекса «Южный», занимающегося индейкой.

«Численность поголовья овец и коз увеличилось на 3,8% и составило 312,8 тыс. голов, выпуск молока за отчетный период вырос до 70,5 тыс. тонн, что на 1,3% выше, а производство яиц дошло до 14 тыс. штук в год что на 3,9% больше чем в прошлом», — отметил Долгиев.

Как подчеркнул руководитель отдела животноводства, прирост молока произошел за счет мер господдержки, оптимальных цен, а также стабильного спроса на животноводческую продукцию.

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