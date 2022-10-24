Производство сельхозпродукции в Ингушетии выросло на 4%

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября этого по сравнению с аналогичной датой 2021 года увеличилось поголовье КРС на 1,6% (70 219 голов) птицы на 1,4% (357 118), поголовье овец и коз насчитывается 301 280 головы, увеличение составляет 4 %, сообщает Северо-Кавказстат.

В январе-сентябре в хозяйствах производство молока по расчетам составило — 104 484,020 тонны, что на 10,6% больше предыдущего периода 2021 года. Производство яиц увеличилось на 12,9% (21250 тыс. штук), скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 6 618,970 тонн, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, больше на 6,8%.