Производство трехслойных теплоблоков для домов наладят в Ингушетии в течение пяти лет

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Власти региона путем привлечения внебюджетных средств решили построить предприятие по производству песчано-гравийной смеси, теплоблоков для строительства домов и зданий, сообщили газете «Ингушетия» в Минэкономразвития региона.

«Утвержденный министерством проект ООО «АМД-ОПТ» предполагается производство качественных стройматериалов для строительства домов и зданий. Теплоблок «сэндвич» будет состоять из трех слоев: бетона, пенополистирола или экструдированного утеплителя и отделки», — сказал представитель ведомства.

По его словам, на предприятии будут использовать гранитную крошку, песок, отсев или керамзит, шлак, опилки. Керамзитовый — меньше весит и не впитывает воду.

Все минеральные наполнители, используемые в производстве, планируется добывать в собственном карьере. Инвестор в течение пяти лет вложит в проект порядка 100 млн руб.

В собственности у ООО «АМД-ОПТ» имеются земельный участок, помещение площадью 10 соток и часть необходимого оборудования. Письменная договорённость с указанием обязательств сторон достигнута Минэкономразвития с инвестором.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что в 2022 году в рамках работы оперативного штаба по поддержке экономического развития в новых реалиях проведена большая работа. Принят закон, предусматривающий передачу земель инвесторам, реализующим проекты от 50 млн рублей и создающим свыше 40 рабочих мест.

Кроме того, инвесторы, реализующие проекты по обеспечению продовольственной безопасности и создающие свыше 150 рабочих, освобождаются от налога на имущество на один год. Предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, с 1 января 2023 ставка налога снижается с 6% до 2%.

По данным руководителя региона, в Ингушетии создан фонд развития промышленности и решен вопрос о его капитализации уже до конца текущего года до 100 млн рублей.

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