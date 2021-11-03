АПК

Производство зерна в Ингушетии в текущем году выросло на 10%

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В Ингушетии во всех категориях хозяйств к 1 октября 2021 года намолотили 38,5 тыс. тонн зерновых. Это на 3,5 тыс. тонн или на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщается РБК со ссылкой на Северо-Кавказстат.

Урожайность зерновых (без кукурузы) составила 21,8 ц/га, кукурузы достигла 22,1 ц/га (на 1 октября 2020 года было 22,3 ц/га). Урожайность овощей — 43 ц/га (в прошлом году — 42,9 ц/га). При этом урожайность картофеля не изменилась. По данным на 1 октября этого года она была равна 140,6 ц/га.

В целом в январе-сентябре 2021 года объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в республике составил 10,1 миллиарда рублей, что на 15,6% выше, чем в таком же периоде прошлого года.

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