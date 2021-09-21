Прокладка автодороги к сельскому поселению Даттых Сунженского района Ингушетии близится к завершению

Строительство автодороги ведется по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в настоящее время благоустройство полотна находится на завершающей стадии, ведется прокладка дороги в самом селе.

Дорога имеет очень важное значение для Ингушетии и для возрождающегося села. Она свяжет одно из самых отдаленных сел республики с другими населенными пунктами, обеспечив удобное и безопасное транспортное сообщение для населения.