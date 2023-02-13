Прокуратура добилась открытия школы-долгостроя в Ингушетии

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По поручению генпрокурора России Игоря Краснова Главным управлением ведомства по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам организовано рассмотрение обращения жителей микрорайона Новый ингушского села Яндаре Назрановского района по вопросу открытия новой школы 

«Установлено, что подрядчиком по госконтракту затягивались сроки строительства школы, первоначальный срок окончания работ определен 20 декабря 2020 года и в дальнейшем неоднократно продлевался, последний раз – до сентября 2022 года», - сообщили в пресс-службе ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО в понедельник.

Отмечается, что руководством трех образовательных организаций не обеспечивался подвоз учащихся в указанном поселении к учреждениям и обратно. Тем самым нарушались права несовершеннолетних на транспортное обеспечение.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования школа достроена и введена в эксплуатацию, получена лицензия на образовательную деятельность, укомплектован штат преподавателей, обеспечен подвоз детей к школам.

К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.

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