Прокуратура добилась открытия школы-долгостроя в Ингушетии

«Установлено, что подрядчиком по госконтракту затягивались сроки строительства школы, первоначальный срок окончания работ определен 20 декабря 2020 года и в дальнейшем неоднократно продлевался, последний раз – до сентября 2022 года», - сообщили в пресс-службе ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО в понедельник.

Отмечается, что руководством трех образовательных организаций не обеспечивался подвоз учащихся в указанном поселении к учреждениям и обратно. Тем самым нарушались права несовершеннолетних на транспортное обеспечение.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования школа достроена и введена в эксплуатацию, получена лицензия на образовательную деятельность, укомплектован штат преподавателей, обеспечен подвоз детей к школам.

К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица.