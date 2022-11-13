Прокуратура города Малгобека потребовала обеспечить безопасность пешеходных переходов близ школ
Малгобекская городская прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверкой установлено, что в нарушении действующего законодательства вблизи отдельных образовательных учреждений города Малгобека и Малгобекского района пешеходные переходы на автомобильной дороге не оборудованы дорожными знаками «Пешеходный переход».
Также отсутствуют или изношена дорожная разметка 1.25 искусственных неровностей и дорожные разметки разделения транспортных потоков противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы.
Главам администраций муниципалитетов внесены представления, которые находятся на рассмотрении.