Прокуратура города Малгобека потребовала обеспечить безопасность пешеходных переходов близ школ

Проверкой установлено, что в нарушении действующего законодательства вблизи отдельных образовательных учреждений города Малгобека и Малгобекского района пешеходные переходы на автомобильной дороге не оборудованы дорожными знаками «Пешеходный переход».

Также отсутствуют или изношена дорожная разметка 1.25 искусственных неровностей и дорожные разметки разделения транспортных потоков противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы.

Главам администраций муниципалитетов внесены представления, которые находятся на рассмотрении.