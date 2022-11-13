Безопасность

Прокуратура города Малгобека потребовала обеспечить безопасность пешеходных переходов близ школ

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Малгобекская городская прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверкой установлено, что в нарушении действующего законодательства вблизи отдельных образовательных учреждений города Малгобека и Малгобекского района пешеходные переходы на автомобильной дороге не оборудованы дорожными знаками «Пешеходный переход».

Также отсутствуют или изношена дорожная разметка 1.25 искусственных неровностей и дорожные разметки разделения транспортных потоков противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы.

Главам администраций муниципалитетов внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

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