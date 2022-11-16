Прокуратура Ингушетии добилась блокировки шести сайтов с пропагандой насилия над животными
По требованию прокуратуры Ингушетии заблокированы шесть сайтов с пропагандой жестокости и насилия в отношении животных, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Доступ к сайтам являлся свободным для неопределенного круга лиц, ознакомиться с содержанием ресурса и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, животные должны быть защищены от жестокого обращения», — говорится в сообщении.
Прокуратурой города в Магасский районный суд республики было направлено 6 административных исковых заявлений о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории России и ограничению доступа к ней.
Решениями суда доступ к сайтам ограничен.