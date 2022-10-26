Прокуратура Ингушетии добилась погашения долга по исполненному контракту на 117 млн руб.

«Установлено, что министерством по физической культуре и спорту республики был заключен госконтракт с обществом с ограниченной ответственностью на строительство дворца спорта в Назрани. Работы по контракту выполнены в полном объеме», — сказал собеседник издания.

По его информации, несмотря на это, оплата в определенные договором сроки не была произведена. Задолженность перед предпринимателем составляла 117 млн рублей.

Прокуратура внесла в республиканское правительство представление, по результатам его рассмотрения задолженность ликвидирована.

Напомним, аналог известного дворца спорта в подмосковных Люберцах — самый крупный в регионе универсальный спорткомплекс с главным залом более чем на 3,5 тыс. мест построили в Назрани в декабре 2016 года.

Объект имени знаменитого атлета, чемпиона мира и Европы начала ХХ века Берда Евлоева состоит из трех этажей, общая площадь которых составляет 14,2 тыс. кв. м. Общая стоимость комплекса — порядка 1,2 млрд рублей.

В спорткомплексе разместились административно-бытовые помещения, раздевалки с душевыми, комнаты отдыха для тренеров и спортсменов. Кроме решения спортивных задач, он выполняет функции культурно-развлекательного центра.

На первом этаже расположены основной, тренировочный и спортивный залы, на втором — залы бокса и борьбы, а третий этаж предназначен для занятий по аэробике и общей физподготовки.

Здание построено в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы». Единовременная пропускная способность объекта — 190 человек в смену.

Название объекта «Магас» выбрали по итогам открытого интернет-голосования.