Прокуратура Ингушетии и СКР проверяют информацию о госпитализации детей после взрыва гранаты
Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по информации о травмировании в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района двух несовершеннолетних от детонации запала боевой гранаты, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства региона.
«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и. о. Малгобекского городского прокурора Измаил Кодзоев», — заявили в ведомстве.
Как сообщил представитель пресс-службы, прокуратура установит все обстоятельства и причины инцидента, даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данному эпизоду доследственную проверку проводит и региональное управление СКР.
Как сообщал ранее источник газеты «Ингушетия», двоюродные братья нашли в старом сарае пакет со взрывными устройствами, боеприпасами. Подростки решили провести опыт, закинув запал в стеклянную бутылку, в это время произошел взрыв. Несовершеннолетние получили серьёзные ранения, один из них госпитализирован в реанимацию.
Владельцем схрона, предположительно, был дедушка одного из пострадавших, работавший в правоохранительных структурах республики и погибший в ДТП более десяти лет назад. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили две гранаты Ф-1, пустые магазины от автомата, пустые кобуры для пистолета, снаряд подствольного гранатомета, дымовые шашки. Все предметы направлены на экспертизу.