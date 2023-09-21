Прокуратура Ингушетии и СКР проверяют информацию о госпитализации детей после взрыва гранаты

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и. о. Малгобекского городского прокурора Измаил Кодзоев», — заявили в ведомстве.

Как сообщил представитель пресс-службы, прокуратура установит все обстоятельства и причины инцидента, даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также законодательства в сфере противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данному эпизоду доследственную проверку проводит и региональное управление СКР.

Как сообщал ранее источник газеты «Ингушетия», двоюродные братья нашли в старом сарае пакет со взрывными устройствами, боеприпасами. Подростки решили провести опыт, закинув запал в стеклянную бутылку, в это время произошел взрыв. Несовершеннолетние получили серьёзные ранения, один из них госпитализирован в реанимацию.

Владельцем схрона, предположительно, был дедушка одного из пострадавших, работавший в правоохранительных структурах республики и погибший в ДТП более десяти лет назад. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили две гранаты Ф-1, пустые магазины от автомата, пустые кобуры для пистолета, снаряд подствольного гранатомета, дымовые шашки. Все предметы направлены на экспертизу.