Прокуратура

Прокуратура Ингушетии контролирует расследование по факту массовой драки с шестью пострадавшими

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Прокуратура Ингушетии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту массовой драки из-за земельного участка, в ходе которой пострадало шесть человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратурой Назрани также будет проверено исполнение земельного законодательства и законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами», — говорится в сообщении.

Ход мероприятий прокурором города взят на контроль.

Ранее сообщалось, что в Назрани произошла драка из-за земельного участка, в результате которой пострадали шесть человек. Все они получили множественные ушибы и ссадины.

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