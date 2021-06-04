Прокуратура Ингушетии контролирует расследование по факту массовой драки с шестью пострадавшими

«В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Прокуратурой Назрани также будет проверено исполнение земельного законодательства и законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами», — говорится в сообщении.

Ход мероприятий прокурором города взят на контроль.

Ранее сообщалось, что в Назрани произошла драка из-за земельного участка, в результате которой пострадали шесть человек. Все они получили множественные ушибы и ссадины.