Прокуратура

Прокуратура Ингушетии начала проверку после гибели подростка в результате опрокидывания трактора

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Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту гибели 10 декабря 2021 года 16-летнего подростка на окраине сельского поселения Барсуки Назрановского района в результате опрокидывания трактора при проведении сельскохозяйственных работ, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних и соблюдения правил безопасности при эксплуатации тракторов и иной самоходной техники», — сказал собеседник.

По его словам, по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход проверки прокурором республики взят на контроль.

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