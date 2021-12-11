Прокуратура Ингушетии начала проверку после гибели подростка в результате опрокидывания трактора

«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних и соблюдения правил безопасности при эксплуатации тракторов и иной самоходной техники», — сказал собеседник.

По его словам, по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход проверки прокурором республики взят на контроль.