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Прокуратура Ингушетии начала проверку после отравления троих детей угарным газом

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Прокуратура организовала проверку по факту отравления угарным газом в одном из частным домов в сельском поселении Плиево Назрановского района Ингушетии трех детей, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Инцидент произошел в частном домовладении по улице Осканова в Плиево, угарным газом отравились трое детей 2008, 2012 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние удовлетворительное. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — говорится в сообщении.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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