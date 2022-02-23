Прокуратура Ингушетии начала проверку после отравления троих детей угарным газом

«Инцидент произошел в частном домовладении по улице Осканова в Плиево, угарным газом отравились трое детей 2008, 2012 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние удовлетворительное. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — говорится в сообщении.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.