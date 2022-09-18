Прокуратура Ингушетии начала проверку после пожара в жилом доме с четырьмя пострадавшими

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Сунженского района, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также законодательства о пожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожары всегда несут с собой тяжелые последствия. Особенно если огонь становится причиной гибели людей, отметил в своем Телеграм-канале руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

«К сожалению, пожар унес жизнь матери двоих детей. Глава семьи, по информации нашего Минздрава, доставлен санавиацией в Северо-Кавказский ожоговый центр г. Махачкалы. За жизнь одной из сестер борются врачи нашей Сунженской больницы, она получила 100% ожогов тела, состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй ребенок находится в ДРКБ. Врачи оценивают состояние девочки, как стабильно тяжелое, — написал Калиматов.

«К сожалению, основными причинами возникновения пожаров в домах зачастую бывает нарушение правил эксплуатации газовых устройств, электрооборудования, неисправность электропроводки. И эти случаи в Ингушетии не редки. Когда в результате таких несчастий обрывается жизнь взрослого человека, это, несомненно, большая потеря и боль для его родных и близких, но, когда огонь забирает жизнь ребенка, это особенно тяжело», — добавил Глава республики, выразив соболезнования родным и близким погибшей и пожелав выздоровления, получившим ожоги.