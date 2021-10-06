Прокуратура Ингушетии нашла многочисленные нарушения в деятельности уголовно-исполнительной инспекции

«Проведенной прокуратурой Назрановского района проверкой установлено, что в нарушение требований закона, уголовно-исполнительной инспекцией ОФСИН России по республике не посещались места работы шести осужденных на территории Назрановского района. Более того, в нарушение закона в отношении осужденных, состоящих на учете, не проводилась дактилоскопическая экспертиза. Также не организовано ни одно совместное мероприятие по контролю за исполнением осужденными установленных судом обязанностей и ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе изучения учетных дел отдельных осуждённых к наказанию в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы установлено, что отсутствуют справки о проведении профилактических мероприятий с осужденными, расчетные листы о заработной плате.

Аналогичные нарушения закона выявлены также прокуратурой Назрани.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой республики в адрес начальника ОФСИН России по республике внесено представление.

Отметим, что в соответствии с требованиями закона, уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; согласовывают с органами местного самоуправления перечень объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы; контролируют поведение осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.