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Прокуратура Ингушетии организовала проверку после хлопка газа с четырьмя пострадавшими

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Прокуратурой Ингушетии начата проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в частном домовладении сельского поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района, в результате которого пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 11:00 мск в воскресенье, 4 декабря, произошел хлопок газа в доме по улице Ленина в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики. В результате инцидента пострадало двое мужчин, женщина и двухлетний ребенок.

Домовладение разрушено частично. Предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа.

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