Прокуратура

Прокуратура Ингушетии организовала проверку после пожара в частном доме с двумя пострадавшими

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Прокуратура Ингушетии организовала проверку после пожара в частном доме в городе Назрани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Как ранее сообщалось в результате возгорание мансардной крыши одноэтажного жилого дома по улице Ахриева в среду около 10 часов утра пострадали ребенок и взрослый.

В ходе проведения проверочных мероприятий, прокурором города будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности и законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Результаты проверки руководством надзорного ведомства республики взяты на контроль.

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