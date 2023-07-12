Прокуратура Ингушетии организовала проверку после пожара в частном доме с двумя пострадавшими

Как ранее сообщалось в результате возгорание мансардной крыши одноэтажного жилого дома по улице Ахриева в среду около 10 часов утра пострадали ребенок и взрослый.

В ходе проведения проверочных мероприятий, прокурором города будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований о пожарной безопасности и законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Результаты проверки руководством надзорного ведомства республики взяты на контроль.