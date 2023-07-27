Прокуратура Ингушетии подвела итоги работы за 6 месяцев текущего года

Отмечалось, что органами прокуратуры проводилась последовательная работа по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, повышению эффективности противодействия преступности.

В истекшем полугодии прокурорами выявлено и пресечено более 16,5 тыс. нарушений, для их устранения принесено 1055 протестов. Должностным лицам внесено 2361 представление об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1431 должностных и юридических лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 749 лиц, объявлено 484 предостережений.

В интересах граждан, общества и государства в суды направлено 1743 иска и заявления о взыскании более 95,6 млн. рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 27 уголовных дел.

Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму свыше 27,7 млн рублей по зарплате.

Органами прокуратуры республики направлено 25 исков о возврате из незаконного владения земельных участков в государственную собственность стоимостью более 28,5 млн. рублей.

В поле зрения прокуроров по-прежнему оставались вопросы противодействия коррупции. В этой сфере выявлено 993 нарушения. В целях их устранения внесено 161 представление, по ним привлечено к дисциплинарной ответственности 169 должностных лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 15 лиц.

Прокурорами обеспечено поддержание государственного обвинения в судах первой инстанции по 508 уголовным делам в отношении 523 лиц.

На рассмотрение в органы прокуратуры республики поступило более 4 тыс. обращений граждан и юридических лиц. При этом каждое пятое из разрешенных прокурорами обращений удовлетворено.

Особое внимание уделялось вопросам организации личного приема граждан. Всего на личном приеме принято 872 посетителя, из них прокурором республики — 117.

Андрей Кикоть в своем обращении к участникам коллегии отметил, что в зоне особого внимания прокуроров должно находиться соблюдение социальных прав граждан, в том числе пенсионных, жилищных, трудовых. Приоритетное внимание необходимо уделять вопросам выплаты зарплаты, пособий, особенно на несовершеннолетних детей, следует добиваться полного погашения всех долгов независимо от того, является ли организация действующей либо банкротом.

По итогам работы коллегии принято решение и выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры республики и укреплению законности в регионе, отмечается в релизе пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.