Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида

Установлено, что инвалиду детства, в нарушение требований закона участковым врачом-педиатром не назначены лекарственные препараты Суксилеп (Petnidan) и Диазепам. Врачом районной поликлиники не выписаны рецепты на лекарственные препараты Суксилеп (Petnidan) и Диспорт несмотря на то, что они назначены в специализированной московской клинике НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева и главным внештатным детским ревматологом Минздрава республики. Кроме того, имеется запись врача-педиатра о рекомендации названных препаратов.

Отмечается также, что в течение длительного времени участковым врачом-педиатром не проводился осмотр ребенка-инвалида.

В адрес руководства ГБУЗ «Назрановская районная больница» внесено представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Рассмотрение акта находится на контроле прокурора района.