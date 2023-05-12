Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида

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Прокуратурой Назрановского района Ингушетии после обращения местной жительницы проведена проверка по вопросу неполного и несвоевременного обеспечения ее несовершеннолетней дочери лекарственными препаратами.

Установлено, что инвалиду детства, в нарушение требований закона участковым врачом-педиатром не назначены лекарственные препараты Суксилеп (Petnidan) и Диазепам. Врачом районной поликлиники не выписаны рецепты на лекарственные препараты Суксилеп (Petnidan) и Диспорт несмотря на то, что они назначены в специализированной московской клинике НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева и главным внештатным детским ревматологом Минздрава республики. Кроме того, имеется запись врача-педиатра о рекомендации названных препаратов.

Отмечается также, что в течение длительного времени участковым врачом-педиатром не проводился осмотр ребенка-инвалида.

В адрес руководства ГБУЗ «Назрановская районная больница» внесено представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Рассмотрение акта находится на контроле прокурора района.

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