Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить ребенка-инвалида препаратом «Зелбораф»

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Прокуратурой региона в адрес Минздрава республики внесено представление об устранении нарушений закона и обеспечении ребенка-инвалида лекарственным препаратом «Зелбораф», информировали «Ингушетию» в надзорном ведомстве.

Отмечается, что ранее, после обращения в прокуратуру женщины, было установлено: ребенок с 2019 года состоит на учете у врача-онколога.

В нарушение требований законодательства, по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками Минздрава, названный препарат не закупался с октября прошлого года.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры республики.

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