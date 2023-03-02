Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить ребенка-инвалида препаратом «Зелбораф»

Отмечается, что ранее, после обращения в прокуратуру женщины, было установлено: ребенок с 2019 года состоит на учете у врача-онколога.

В нарушение требований законодательства, по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками Минздрава, названный препарат не закупался с октября прошлого года.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры республики.