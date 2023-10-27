Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала от мэрии Карабулака установить уличное освещение

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Прокуратура Карабулака через суд потребовала от мэрии города построить тротуар и установить уличное освещение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.

При проверке установлено, что по улице Лейлы Албогачиевой отсутствует тротуар и ночное освещение, что создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, говорится в релизе.

Требования городской прокуратуры, об устранении мэрией муниципалитета выявленных нарушений закона, Карабулакским районным судом удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда взято прокурором города на контроль.

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