Прокуратура Ингушетии потребовала от мэрии Карабулака установить уличное освещение
Прокуратура Карабулака через суд потребовала от мэрии города построить тротуар и установить уличное освещение, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.
При проверке установлено, что по улице Лейлы Албогачиевой отсутствует тротуар и ночное освещение, что создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, говорится в релизе.
Требования городской прокуратуры, об устранении мэрией муниципалитета выявленных нарушений закона, Карабулакским районным судом удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда взято прокурором города на контроль.