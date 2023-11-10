Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала снести самовольно возведенные объекты

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Прокуратура направила в суд иски о сносе 10 самовольно возведенных объектов капитального строительства, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой Назрани в рамках осуществления надзора за соблюдением требований градостроительного законодательства проведена проверка законности строительства коммерческих объектов на территории города», — рассказал собеседник.

По его словам, установлены 10 земельных участков, на которых местными жителями ведется строительство объектов капитального строительства. При этом данные объекты возводятся без наличия соответствующего разрешения уполномоченного органа, без проектной документации и положительного заключения на него и без осуществления в установленном порядке государственного строительного надзора.

По данным надзорного ведомства, нелегальные действия, связанные с незаконным возведением зданий и сооружений, явным образом нарушают права и интересы муниципального образования на активное развитие и застройку города, а также права и интересы его жителей

Отмечается, что прокуратура потребовала признать данные объекты незаконными сооружениями и обязать владельцев земельных участков провести их снос.

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