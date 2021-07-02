Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 15 интернет-сайтов с информацией по изготовлению взрывчатки

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Прокуратура Ингушетии в ходе мониторинга интернета выявила 15 сайтов с информацией по изготовлению взрывчатых веществ и устройств, по результатам чего направила в суд исковые заявления об ограничении доступа к ним, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Любой желающий может посетить данные сайты без предварительной регистрации и ознакомиться с их содержанием, в частности рецептами изготовления взрывчатки. Все это нарушает установленные законом ограничения и основы конституционного строя», — сказал собеседник.

По его словам, в целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой города в Магасский районный суд направлено 15 административных исковых заявлений об ограничении доступа к интернет-ресурсам и признании указанной информации, запрещенной к распространению.

Отметим, что правовыми нормами предусмотрен запрет на распространение информации, связанной с незаконным изготовлением взрывчатых веществ и оружия. За указанные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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