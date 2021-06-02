Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 10 сайтов по продаже поддельных паспортов

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Прокуратура Ингушетии в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 10 интернет-ресурсов, на которых предлагалось приобрести поддельные паспорта гражданина России. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации запрещенной и последующей блокировке интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На данных сайтах были размещены образцы паспортов и реклама соответствующего содержания. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура района обратилась в Магасский районный суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, содержащейся на указанных интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ и внесении их в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению информацию.

Отметим, что в соответствии со ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) подделка паспорта гражданина РФ является уголовно наказуемым деянием.

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