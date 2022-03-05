Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 20 сайтов по продаже водительских прав

«Прокуратурой в ходе мониторинга выявлены 20 сайтов, предоставляющих посетителям возможность купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующей учебы в автошколе. На сайтах содержится подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставляется большой выбор способов и методов оплаты и доставки», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратурой в суд направлены иски о признании данных сайтов запрещенными и их закрытии.

Отметим, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования является преступлением.