Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 20 сайтов по продаже водительских прав

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Прокуратурой Ингушетии направила в суд 20 административных исков о закрытии Интернет-сайтов по продаже водительских удостоверений без прохождения учебы в автошколе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой в ходе мониторинга выявлены 20 сайтов, предоставляющих посетителям возможность купить водительские удостоверения различной категории без прохождения соответствующей учебы в автошколе. На сайтах содержится подробная информация о порядке приобретения таких удостоверений, предоставляется большой выбор способов и методов оплаты и доставки», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратурой в суд направлены иски о признании данных сайтов запрещенными и их закрытии.

Отметим, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования является преступлением.

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