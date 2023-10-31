Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 5 АГЗС

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Малгобекская прокуратура потребовала закрыть пять автомобильных газозаправочных станций на территории города и Малгобекского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Ранее при проведении проверки установлено, что АГЗС эксплуатируются в нарушении требований земельного законодательства, не соблюдаются требования по пожарной безопасности и защите прав потребителей. Также деятельность по реализации сжиженного газа ведется без постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на осуществления конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. Выявлен еще ряд нарушений.

В Малгобекский городской суд направлены исковые заявления о закрытии и демонтаже 5 АГЗС.

Кроме того, прокуратурой в отношении 13 владельцев газозаправочных станций возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности) и 11 административных дел по ч. 1 ст. 14.8 КоАП России (нарушение иных прав потребителей). Они направлены для рассмотрения по существу в территориальные отделы МЧС по республике и управления Роспотребнадзора по региону.

Рассмотрение актов находится на контроле прокуратуры города.

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