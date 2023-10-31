Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 5 АГЗС

Ранее при проведении проверки установлено, что АГЗС эксплуатируются в нарушении требований земельного законодательства, не соблюдаются требования по пожарной безопасности и защите прав потребителей. Также деятельность по реализации сжиженного газа ведется без постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на осуществления конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. Выявлен еще ряд нарушений.

В Малгобекский городской суд направлены исковые заявления о закрытии и демонтаже 5 АГЗС.

Кроме того, прокуратурой в отношении 13 владельцев газозаправочных станций возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности) и 11 административных дел по ч. 1 ст. 14.8 КоАП России (нарушение иных прав потребителей). Они направлены для рассмотрения по существу в территориальные отделы МЧС по республике и управления Роспотребнадзора по региону.

Рассмотрение актов находится на контроле прокуратуры города.