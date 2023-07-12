Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 8 сайтов с информацией о способах «дроблении бизнеса»

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Прокуратура Назрановского района Ингушетии потребовала закрыть 8 сайтов с информацией о способах «дроблении бизнеса». Они были выявлены в ходе мониторинга сети «Интернет».

В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что «дробление бизнеса» — это деление компании и искусственное распределение выручки между взаимозависимыми лицами для получения необоснованной налоговой выгоды. Цель — сэкономить на уплате налогов при специальном режиме.

Вход на выявленные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь. Между тем, распространение подобной информации в целях уклонения от уплаты налогов, нарушает интересы неопределенного круга лиц и страны.

Прокуратурой в Магасский районный суд направлено 8 административных исковых заявлений о признании подобной информации, запрещенной к распространению на территории России и ограничению доступа к ней.

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