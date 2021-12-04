Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть Интернет-площадки по продаже поддельных чеков на стройматериалы

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Прокуратурой Назрани в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты, на которых продаются поддельные чеки на стройматериалы для отчетности и получения налогового вычета. В рамках данной работы в Магасский районный суд подано 20 заявлений о признании указанной информации, запрещенной к распространению и об ограничении доступа к ней, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Вход на указанный сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данного информационного сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой Интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — сказал собеседник.

По его словам, это свидетельствует о наличии законных оснований для признания данной информации запрещенной.

Отметим, что статьей 19.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность граждан за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу, либо сбыт.

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