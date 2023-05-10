Прокуратура Ингушетии пресекла факт незаконного начисления 130 тыс. рублей за газ

Отмечается, что ресурсоснабжающая организация в марте прошлого года открыла лицевой счет на квартиру, принадлежащую заявительнице. Начисления произведены путем внесения в базу абонентского учета газопотребляющего оборудования по нормативам потребления газа.

Однако в ходе выездной проверки установлено, что подобного оборудования в квартире нет, поскольку она непригодна для проживания, то есть — стройвариант.

Прокуратура города внесла представление руководителю организации, права женщины восстановлены.