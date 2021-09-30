Прокуратура Ингушетии проконтролирует расследование массовой драки с перестрелкой в Назрановском районе

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Возбуждено уголовное дело по факту ранения четырех человек в результате конфликта между двумя семьями в селе Гази-Юрт, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку в связи с произошедшим 29 сентября конфликтом между жителями села Гази-Юрт с применением огнестрельного оружия», — сказал представитель ведомства.

По его данным, в результате инцидента пострадали четыре человека, которые с огнестрельными ранениями доставлены в республиканскую клиническую больницу в Назрани.

На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранителей выезжал прокурор Назрановского района Адам Арсамаков.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц).

Подозреваемый в совершении преступления задержан.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Прокуратура республики будет контролировать расследование уголовного дела.

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