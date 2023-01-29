Прокуратура Ингушетии проверит инцидент с отравлением жильцов МКД угарным газом
Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту отравления угарным газом трех жильцов многоквартирного дома в Карабулаке, включая двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратурой начата проверка по факту отравления угарным газом трех жильцов в квартире многоэтажного дома по ул. Джабагиева г. Карабулака, в том числе двух несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы.
«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. Кроме того, будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей», — добавили в ведомстве.
Напомним, в воскресенье, 28 января, в многоквартирном доме города Карабулака Ингушетии трое жильцов отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.