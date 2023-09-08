Актуально

Прокуратура Ингушетии проверяет достоверность информации о нарушениях в частном детском саду

0

Прокуратура столицы Ингушетии проверяет достоверность сообщения, распространенного в сети «Интернет», о противоправном поведении воспитателя в одном из частных детских садов города.

«По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, грубое обращение с ними со стороны воспитателя», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в релизе.

Результаты проверки прокурором региона взяты на контроль.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спортсмены из села Долаково Ингушетии успешно выступили на турнире по вольной борьбе в Малгобеке
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил гол в ворота иранского клуба
В школе Назрани состоялась учебная тренировочная эвакуация на случай пожара
Ингушские школьники стали финалистами всероссийского турнира «Лига знаний: школы и колледжи»
Госавтоинспекторы Ингушетии провели со школьниками акцию «Безопасный переход»
Жители Назрани могут проголосовать на 22 избирательных участках на муниципальных выборах
Жителя Ингушетии будут судить за кражу 45 тыс. рублей из автомобиля
В столице Ингушетии запустили школу креативных индустрий
Очередной рейд по неплательщикам провели энергетики в Карабулаке Ингушетии
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в единый день голосования
В Сунженском районном ДК в преддверии выборов провели субботник

Главное

Яндекс.Метрика

 