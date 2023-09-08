Прокуратура Ингушетии проверяет достоверность информации о нарушениях в частном детском саду

«По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, грубое обращение с ними со стороны воспитателя», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в релизе.

Результаты проверки прокурором региона взяты на контроль.