Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту обвала грунта, где пострадал рабочий
Прокуратурой Сунженского района Ингушетии начата проверка по факту обвала грунта при проведении земляных работ в воскресенье, 23 января, в результате которого пострадал рабочий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Прокуратура организовала проверку по факту обвала грунта 23 января 2022 год по ул. Демченко в Сунже при проведении земляных работ по прокладке газовых труб, в результате чего пострадал 24-летний работник ООО «Стройгазкомплект». Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего.
По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором республики.