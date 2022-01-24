Прокуратура

Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту обвала грунта, где пострадал рабочий

0

Прокуратурой Сунженского района Ингушетии начата проверка по факту обвала грунта при проведении земляных работ в воскресенье, 23 января, в результате которого пострадал рабочий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратура организовала проверку по факту обвала грунта 23 января 2022 год по ул. Демченко в Сунже при проведении земляных работ по прокладке газовых труб, в результате чего пострадал 24-летний работник ООО «Стройгазкомплект». Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии открылась выставка к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда
Студент ИнгГУ Мовсар Зангиев стал призером национальной премии «Студент года — 2021»
Юношеская сборная Ингушетии по боксу принимает участие в тренировочном сборе в Назрани
В Ингушетии состоялся региональный фестиваль «Робофест-2022»
В Ингушетии выясняют причины конфликта с применением оружия
Мэрия Карабулака Ингушетии планирует поставить 10 домиков для беспризорных кошек
До 15 тысяч рублей получит автор лучшего экологического ролика в Ингушетии
За 2021 год в Ингушетии зафиксировано наименьшее количество безналичных платежей
В Ингушетии ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне
За 2021 год в Ингушетии зафиксировано наименьшее количество безналичных платежей
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отличился в матче с болгарской командой «Ботев»

Главное

Яндекс.Метрика

 