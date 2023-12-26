ЧП

Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей

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Прокуратура Назрани проводит проверку после хлопка газа в частном доме в административном округе Насыр-Кортский, в результате которого пострадала женщина, информировали «Ингушетию» в надзорном ведомстве республики.

Отмечается, что будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало наше издание, ЧП произошло около полуночи 25 декабря. По прибытии на место сотрудниками МЧС было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме площадью 80 квадратных метров, без последующего возгорания.

Пострадавшая доставлена в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

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