Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Назрани

На место происшествия выезжал прокурор города Ибрагим Чербижев. Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее наше издание информировало о том, что в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта в городе Назрани в понедельник днем произошел хлопок газа.

В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что по предварительной информации пострадали три человека, они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.