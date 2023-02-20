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Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Назрани

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Прокуратура проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в подвальном помещении строящегося частного домовладения по улице Центральная города Назрани, сообщили в надзорном ведомстве «Ингушетии».

На место происшествия выезжал прокурор города Ибрагим Чербижев. Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее наше издание информировало о том, что в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта в городе Назрани в понедельник днем произошел хлопок газа.

В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что по предварительной информации пострадали три человека, они доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

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