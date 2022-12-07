ДТП

Прокуратура Ингушетии проводит проверку после массового ДТП с участием 15 машин

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Прокуратурой начата проверка по факту массового ДТП 6 декабря на ФАД «Кавказ» при выезде из города Сунжа Ингушетии.

На место происшествия выезжал прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены причины и условия, способствовавшие ДТП, проверено соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что полтора десятка автомобилей столкнулись на федеральной трассе, причиной происшествия стало обледенение дороги.

В результате аварии никто не пострадал.

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