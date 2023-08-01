Прокуратура

Прокуратура Ингушетии проводит проверку после отравления растворителем двухлетней девочки

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Малгобекской городской прокуратурой проводится проверка по сообщению о госпитализации в медучреждение двухлетнего ребенка с отравлением растворителем.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, прокуратурой будут выяснены все обстоятельства происшествия, а также дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию малолетнего.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что 31 июля В Малгобекскую районную больницу поступила девочка, которая по недосмотру родителей выпила растворитель.

Источник в правоохранительных органах отметил, что в отношении матери составлен материал по части 1 статьи 5.35 КоАП России.

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