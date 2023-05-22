Прокуратура

Прокуратура Ингушетии создала официальный Телеграм-канал

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Прокуратура Ингушетии создала официальный Телеграм-канал https://t.me/proc_06 для оперативного информирования об итогах правозащитной и надзорной деятельности, о состоянии законности и правопорядка в регионе.

Отмечается, что на аккаунте надзорного ведомства на системной основе будут размещаться пресс-релизы о работе органов прокуратуры республики, фото- и видеоматериалы, в том числе актуальная информация, в частности, о проводимых мероприятиях и приемах граждан, а также разъяснения законодательства, способы защиты своих прав и законных интересов.

«Приглашаем вас подписаться на наш Телеграм-канал для того, чтобы быть в курсе новостей надзорного ведомства и актуальных изменений законодательства», — говорится в релизе пресс-службы региональной прокуратуры.

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