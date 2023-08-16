Земля

Прокуратура Ингушетии требует вернуть государству земельные участки незаконно переданные в частные руки

0

Прокуратура Назрани в ходе проведения проверки исполнения земельного законодательства установила, что должностные лица Министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии, превысив свои полномочия, с июня 2022-го по февраль 2023 года утвердили схемы расположения 9 земельных участков, общей площадью 5,4 тыс. квадратных метров под ИЖС.

Между тем эти земельные участки были отведены под строительство социальных объектов и не могли быть отчуждены в пользу частных лиц, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

С использованием указанных схем и других подложных документов в апреле-мае 2023 года девять местных жителей зарегистрировали права собственности на указанные земельные участки, кадастровой стоимостью 3 млн рублей. В результате республика фактически утратила право собственности на эти участки.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении 9 местных жителей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере). Они находятся в стадии расследования.

Кроме того, надзорное ведомство в порядке гражданского судопроизводства в Магасский районный суд направило исковые заявления о возвращении из незаконного владения в пользу региона указанных земельных участков.

Расследование этих уголовных дел находится на контроле прокуратуры республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семьям участников СВО власти Назрани оказали помощь в подготовке детей к школе
В одной из квартир Магаса обнаружили труп наркодилера-рецидивиста
Руководителю хоккейного центра в Ингушетии грозит срок за кражу из собственной кассы
В Карабулаке Ингушетии организована доставка воды нуждающимся жителям
В пяти населенных пунктах Ингушетии 17 августа отключат свет
В столице Ингушетии состоялся массовый забег школьников
Юные борцы из Запорожской области побывали с экскурсией в горном районе Ингушетии
В Назрани до конца 2023 года обновят освещение на десяти улицах
Эксперт РАНХиГС рассказала студентам-стартаперам как добиться успеха
Жители села Плиево Ингушетии из-за аварии останутся без воды
Единороссы Ингушетии проверили готовность старейшей школы в регионе к 1 сентября

Главное

Яндекс.Метрика

 