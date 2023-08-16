Прокуратура Ингушетии требует вернуть государству земельные участки незаконно переданные в частные руки

Между тем эти земельные участки были отведены под строительство социальных объектов и не могли быть отчуждены в пользу частных лиц, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

С использованием указанных схем и других подложных документов в апреле-мае 2023 года девять местных жителей зарегистрировали права собственности на указанные земельные участки, кадастровой стоимостью 3 млн рублей. В результате республика фактически утратила право собственности на эти участки.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).

Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении 9 местных жителей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере). Они находятся в стадии расследования.

Кроме того, надзорное ведомство в порядке гражданского судопроизводства в Магасский районный суд направило исковые заявления о возвращении из незаконного владения в пользу региона указанных земельных участков.

Расследование этих уголовных дел находится на контроле прокуратуры республики.