Прокуратура

Прокуратура Ингушетии требует взыскать с осужденного деньги, потраченные на лечение потерпевшего

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В Карабулакский районный суд Ингушетии обратилась прокуратура города с исковым заявлением о взыскании с местного жителя денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего.

Осужденный за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» мужчина, в сентябре прошлого, в ходе внезапно возникшей ссоры кухонным ножом ранил знакомого в грудь. Лечение в медучреждении потерпевшего было оплачено за счет средств ТФОМС республики в размере более 283 тыс. рублей.

В целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также для компенсации затрат фонда, прокурор города требует взыскать с фигуранта указанные денежные средства.

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