Прокуратура Ингушетии требует взыскать с осужденного деньги, потраченные на лечение потерпевшего
В Карабулакский районный суд Ингушетии обратилась прокуратура города с исковым заявлением о взыскании с местного жителя денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего.
Осужденный за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» мужчина, в сентябре прошлого, в ходе внезапно возникшей ссоры кухонным ножом ранил знакомого в грудь. Лечение в медучреждении потерпевшего было оплачено за счет средств ТФОМС республики в размере более 283 тыс. рублей.
В целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также для компенсации затрат фонда, прокурор города требует взыскать с фигуранта указанные денежные средства.