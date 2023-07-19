Прокуратура Ингушетии требует взыскать с осужденного деньги, потраченные на лечение потерпевшего

Осужденный за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» мужчина, в сентябре прошлого, в ходе внезапно возникшей ссоры кухонным ножом ранил знакомого в грудь. Лечение в медучреждении потерпевшего было оплачено за счет средств ТФОМС республики в размере более 283 тыс. рублей.

В целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, а также для компенсации затрат фонда, прокурор города требует взыскать с фигуранта указанные денежные средства.