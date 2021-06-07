Прокуратура Ингушетии требует закрыть 10 сайтов по продаже поддельных дипломов об образовании

«На данных ресурсах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации и введения пароля, пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца», — говорится в сообщении.

В Магасский районный суд направлено 10 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ним, добавили в прокуратуре.

Отметим, что Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования является преступлением.