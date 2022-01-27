Прокуратура Ингушетии требует закрыть 29 сайтов по продаже поддельных документов об образовании

«Прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила страницы с информацией о продаже поддельных дипломов (аттестатов) без прохождения обучения и сдачи экзамена. Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой Интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в целях защиты прав и законных интересов граждан, прокуратурой в Магасский районный суд республики подано 29 исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ним.

Отметим, что положения ст. 324 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.