Прокуратура Ингушетии требует закрыть 6 сайтов с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ

Сайты были вывялены ранее прокуратурой города Магаса в ходе мониторинга сети «Интернет». Вход на указанные страницы свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь.

Размещение подобной информации на интернет-сайтах нарушает установленные законом ограничения, права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе право граждан на гарантированную Конституцией России жизнь в правовом государстве, в силу чего является незаконным и подлежит запрещению к распространению на территории страны, отметили в прокуратуре.

Исковые заявления об ограничении доступа к 6 сайтам находятся на рассмотрении.