Интернет

Прокуратура Ингушетии требует закрыть 6 сайтов с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ

0

В Магасский районный суд Ингушетии направлено 6 административных исковых заявлений об ограничении доступа к Интернет-ресурсам, на которых размещены информационные материалы о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сайты были вывялены ранее прокуратурой города Магаса в ходе мониторинга сети «Интернет». Вход на указанные страницы свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь.

Размещение подобной информации на интернет-сайтах нарушает установленные законом ограничения, права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе право граждан на гарантированную Конституцией России жизнь в правовом государстве, в силу чего является незаконным и подлежит запрещению к распространению на территории страны, отметили в прокуратуре.

Исковые заявления об ограничении доступа к 6 сайтам находятся на рассмотрении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения направят свыше 140 млн рублей
В Ингушетии следователем проводится проверка по факту исчезновения мужчины и женщины
В Ингушетии начали строительство Альтиевского водозабора и станции очистки воды
В Ингушетии планируют создать дом-музей заслуженной артистки России Раи Евлоевой
Начался прием заявок НКО на предоставление президентских грантов в 2022 году
Житель Ингушетии ответит в суде за угон автомобиля у знакомого
Пожилого жителя Ингушетии приговорили к обязательным работам за врезку в газопровод
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в школе Ингушетии
В Ингушетии продолжается строительство инфекционного отделения на территории РДКБ
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Дом, построенный изо льда»
В Центре культурного развития столицы Ингушетии состоялся шахматный турнир в честь Героя России Суламбека Осканова

Главное

Яндекс.Метрика

 