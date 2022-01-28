Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты по незаконной продаже снюса и сигарет
Малгобекская городская прокуратура в судебном порядке потребовала закрыть сайты по незаконной продаже снюса (сосательного табака) и сигарет. Всего в суд направлено 23 исковых заявления, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
«Малгобекская городская прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайты, на которых размещена информация о продаже дистанционным способом сосательного табака с высоким содержанием никотина (снюса) и табачной продукции (сигарет). Реализация данных изделий дистанционным способом является незаконной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для устранения нарушений в суд направлено 23 административных исковых заявления о признании данных сайтов запрещенными и дальнейшей их блокировки.
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.