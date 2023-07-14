Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов

Отмечается, что вход на сайты, выявленных в ходе мониторинга сети «Интернет», является свободным, не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют.

Между тем, использование, применение указанных способов в практике является противоправным, поскольку ведет к незаконному уклонению от уплаты за потребляемые коммунальные ресурсы, что в свою очередь приведет к причинению имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, а за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Магасский районный суд направлено 21 административное исковое заявление об ограничении доступа к информации.