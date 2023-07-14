Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов
Прокуратура Назрановского района Ингушетии требует закрыть 21 сайт с информацией о способах, позволяющих полностью или частично останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что вход на сайты, выявленных в ходе мониторинга сети «Интернет», является свободным, не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют.
Между тем, использование, применение указанных способов в практике является противоправным, поскольку ведет к незаконному уклонению от уплаты за потребляемые коммунальные ресурсы, что в свою очередь приведет к причинению имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, а за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В Магасский районный суд направлено 21 административное исковое заявление об ограничении доступа к информации.