Прокуратура

Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов

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Прокуратура Назрановского района Ингушетии требует закрыть 21 сайт с информацией о способах, позволяющих полностью или частично останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что вход на сайты, выявленных в ходе мониторинга сети «Интернет», является свободным, не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют.

Между тем, использование, применение указанных способов в практике является противоправным, поскольку ведет к незаконному уклонению от уплаты за потребляемые коммунальные ресурсы, что в свою очередь приведет к причинению имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, а за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Магасский районный суд направлено 21 административное исковое заявление об ограничении доступа к информации.

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