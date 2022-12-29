Прокуратура Ингушетии утвердила план проверок юридических лиц и ИП на 2023 год

Отмечается, что всего из контролирующих органов поступили предложения о проведении 726 плановых контрольных (надзорных) мероприятий, но прокуратурой республики из них исключено 528, что составило 81%.

Основаниями для их этого послужили факты внесения органами контроля в планы контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, не относящихся к категории чрезвычайно высокого и высокого риска.

Кроме того, характерными нарушениями, повлекшими исключению проверок из планов контролирующих органов, послужило несоответствия предмета проверки требованиям законодательства, несоблюдение сроков и периодичности проведения мероприятий.