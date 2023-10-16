Прокуратура Ингушетии восстановила право ребенка-инвалида на бесплатное лекарство и пенсию
Прокуратура восстановила право несовершеннолетнего мальчика-инвалида на получение пенсии и бесплатное лекарственное обеспечение, сообщили газете «Ингушетия» в понедельник, 16 октября, в республиканской прокуратуре.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что мальчику в течение длительного времени не выплачивалась социальная пенсия. Также матери инвалида не выплачивалась ежемесячная социальная выплата в размере 10 тыс. рублей, предусмотренная для неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Возможности работать женщина не имела, поскольку осуществляла уход за больным ребенком», — рассказал собеседник.
По его словам, лечебным учреждением не были выписаны рецепты для бесплатного получения необходимых ребенку лекарственных препаратов.
«В связи с этим прокуратура внесла руководителю отделения Социального фонда России по Республике Ингушетия и главному врачу ГБУЗ «Назрановская районная больница» представления об устранении выявленных нарушений закона», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что ребенку-инвалиду и его матери с учетом пропущенного времени выплачены полагающиеся социальные выплаты на общую сумму свыше 241 тыс. рублей, а также выданы необходимые лекарственные препараты.